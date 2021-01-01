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  • Only 2 Patients In Kovid Hospital; 48 New Positives Found In 10 Days, 7361 People Vaccinated So Far

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कोरोना का डाउनफॉल:कोविड अस्पताल में केवल 2 मरीज; 10 दिन में 48 नए पॉजिटिव मिले, अब तक 7361 लोगों को लगे टीके

सागर2 दिन पहले
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पिछले माह तक जहां जिले में हर दिन औसतन 30 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे। वहीं अब जनवरी के अंत में इनकी संख्या 5 पर पहुंच गई है। स्थिति यह है कि पिछले दस दिनों केवल 48 नए पॉजिटिव मरीज ही सामने आए हैं। वहीं कोविड अस्पताल बीएमसी की बात करें तो यहां भी सिर्फ दो ही मरीज भर्ती हैं, इनमें से एक को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। जबकि 90 पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारेंटाइन किया गया है।

कोरोना का डाउनफॉल आ चुका है। जैसे-जैसे संक्रमण कम होता जा रहा है, वैसे ही टीकाकरण के वृद्धि हो रही है। 16 जनवरी को जब जिले में टीकाकरण शुरू हुआ था तब 211 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जा रहे थे। लेकिन अब यह आंकड़ा 1700 के पार पहुंच गया है।

हेल्थकेयर वर्कर्स को बाद में लगेंगे टीके
कोरोना वैक्सीनेशन का शनिवार को दूसरा सप्ताह खत्म हो गया। अब तक 7361 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 3 हजार स्वास्थ्यकर्मी अब भी शेष हैं। 31 जनवरी से पल्स पोलिया को टीकाकरण शुरू हो चुका है, जो 1 और 2 फरवरी तक चलेगा। इसलिए इस दिन कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। बचे वर्कर्स लोगों को 3 फरवरी को आयोजित जा रहे मॉप-अप राउंड में वैक्सीन लगाने के लिए बुलाया जाएगा।

सीएमएचओ डॉ. इंद्राज सिंह ने बताया कि वैक्सीन को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ा है। फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इनमें नगर निगम, पुलिस, राजस्व और अन्य प्रमुख विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे।

जानें पिछले सात दिन में कितने मिले नए पॉजिटिव
22 जनवरी 08
23 जनवरी 04
24 जनवरी 02
25 जनवरी 07
26 जनवरी 06
27 जनवरी 02
28 जनवरी 09
29 जनवरी 03
30 जनवरी 07

जानें पिछले सात दिन में कितना हुआ टीकाकरण
16 जनवरी 211
18 जनवरी 222
20 जनवरी 261
21 जनवरी 300
25 जनवरी 956
27 जनवरी 1456
28 जनवरी 1774
29 जनवरी 1501
30 जनवरी 680

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