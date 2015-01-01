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  • Petrol Was Being Sold In Roadside Shops, Revenue Staff Led By SDM Seized Fifty Liters Of Petrol

अवैध पेट्रोल जब्त:सड़क किनारे दुकानों में बिक रहा था पेट्रोल, एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व अमले ने जब्त किया पचास लीटर पेट्रोल

रहलीएक घंटा पहले
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रहली में राजस्व अमले ने अवैध रूप से बिक रहे पेट्रोल को जब्त किया।

राजस्व अमले ने रहली-सागर मार्ग स्थित पांचमील चौराहे की दुकानों पर बिक रहे अवैध पेट्रोल को जब्त किया है। जब्त पेट्रोल फिलहाल एक पेट्रोल पंप के सुपुर्द किया गया है।

अवैध रूप से पेट्रोल बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र के प्रमुख मार्गों किनारे अवैध पेट्रोलविक्रय होने से जहां दुर्घटना की आशंका बनी रहती है तो वाहन चालकों को अशुद्ध पेट्रोल मिलने की आशंका भी बढ़ जाती है। लेकिन अब प्रशासन ने अवैध पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगाने की कवायद शुरू की है।

गुरुवार को एसडीएम जीतेंद्र पटेल के नेतृत्व में राजस्व अमला पांचमील चौराहा पहुंचा तथा बिकने के लिए सड़क किनारे सजाया गया पेट्रोल जब्त किया। अमले ने चार दुकानों से पचास लीटर पेट्रोल जब्त किया। राजस्व अमले में इंजीनियर प्रतीक रजक, राजेंद्र प्रजापति, अनामिका चैरसिया, सुनील कुमार, श्याम मनोहर चौबे आदि मौजूद थे।

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