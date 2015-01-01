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टूटने लगी उम्मीद:बोरवेल में गिरे प्रहलाद ने 48 घंटे से कुछ नहीं खाया-पिया

टीकमगढ़39 मिनट पहले
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टनल बनाने के लिए बीना रिफायनरी से पहुंची मशीन।  
  • गुरुवार शाम सात बजे बंद की गई खुदाई शुक्रवार सुबह 9 बजे हुई शुरू, लगभग 14 घंटे बंद रहे काम से प्रशासन की लापरवाही भी उजागर

निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील की बारहोबुजुर्ग पंचायत के सैतपुरा खिरक में बुधवार सुबह 9 बजे से बच्चा बोर में फंसा हुआ है। लगभग 48 घंटे बीतने तक इस बच्चे ने कुछ खाया-पिया नहीं है।

ऐसे में उम्मीद की टूटने लगी है। गुरुवार शाम को खुदाई का काम बंद हो गया था। सुरंग बनाने के लिए बीना रिफायनरी से मशीन सुबह 8 बजे यहां पहुंची। इसके बाद लगभग 9 बजे सुरंग बनाने का काम शुरू हो सका। प्रहलाद को निकालने के प्रयास में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही अब साफ नजर आने लगी है। अब तक लोगों की जो उम्मीदें बंधी थी, वह धीरे-धीरे टूटती जा रही हैं।

पिछले 48 घंटे से बोर के अंदर फंसे प्रह्लाद ने ना तो पानी पिया है ना ही कुछ खाया है। गुरुवार को शाम 7 बजे एलएनटी से खुदाई बंद होने के बाद शुक्रवार सुबह 9 बजे सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ।

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