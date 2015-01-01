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  • Proponents' Slogans For Malaiya's Claim To Chief Minister And State President, Demand To Make Candidates

दमोह में उपचुनाव की सुगबुगाहट:मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के सामने मलैया की दावेदारी के लिए समर्थकों ने की नारेबाजी, प्रत्याशी बनाने की मांग

सागर21 मिनट पहले
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जयंत मलैया के निवास पर पहुंचे शिवराज के सामने नारेबाजी करते मलैया समर्थक
  • पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री चौहान और प्रदेशाध्यक्ष
  • विधायकों से लेकर पदाधिकारियों से की चर्चा

शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया के निवास पर पहुंचकर उनके पिता विजय कुमार मलैया के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने करीब 46 मिनट तक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भेंट की। जैसे ही, वे वापस लौटने लगे, जयंत मलैया के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच समर्थकों ने मलैया को उपचुनाव में दोबारा टिकट देकर प्रत्याशी बनाने की मांग कर डाली।

दरअसल, दमोह में कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगले पांच से छह माह में इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए राहुल सिंह को बीजेपी का प्रत्याशी बनाने की चर्चा है, जबकि समर्थक पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया को टिकट देकर प्रत्याशी बनाने को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने शोक की घड़ी का हवाला देकर बात ख़त्म कर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव के आवास पहुंचे। उन्होंने पूर्व भाजपा अध्यक्ष की धर्मपत्नी स्व. सरिता श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी। इसी तरह चौहान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष विद्या सागर पांडे के आवास भी पहुंचे और उनके सुपुत्र स्व. मिथिलेश कुमार पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी। मलैया मिल में डॉ. सुधा मलैया सहित अनेक लोग मौजूद थे।

राहुल लोधी को टिकट दिए जाने के सवाल पर साधी चुप्पी
हैलीपेड पर मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जयंत मलैया के पिताजी जाने माने समाजसेवी थे। मीडिया द्वारा कांग्रेस से भाजपा में आए राहुल सिंह को टिकट के सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वे पूर्व निर्धारित समय से 55 मिनट देरी से 12.55 पर दमोह पहुंचे और दोपहर 2.40 पर रवाना हुए।

ये रहे मौजूद

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व मंत्री दशरथ सिंह लोधी, सांसद प्रतिनिधि आलोक गोस्वामी, पूर्व विधायक उमादेवी खटीक, पूर्व विधायक लखन पटेल, रमन खत्री, मालती असाटी, रामकली तंतुवाय, बृज गर्ग, कपिल सोनी, संजय यादव, प्रमोद विश्वकर्मा, विवेक अग्रवाल, मनीष तिवारी, विशाल शिवहरे, मोंटी रैकवार, बीडी बाबरा, भरत यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। हैलीपेड पर कमिश्नर मुकेश शुक्ला, आईजी अनिल शर्मा, कलेक्टर तरूण राठी, एसपी हेमंत चौहान ने मुख्यमंत्री की अगवानी की।

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