पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Sagar
  • Sagar Defeated Panna By 29 Runs, Tikamgarh Beat Chhatarpur By 5 Wickets, Both Teams Reached Semi finals

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

टी-20 टूर्नामेंट:सागर ने पन्ना को 29 रनों से हराया, टीकमगढ़ ने छतरपुर को 5 विकेट से दी मात, दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंची

सागरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • एमपीसीए मैदान पर चल रहे सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा

सागर डिविजन क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में गुरुवार से प्रारंभ हुई सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पहले दिन दो मुकाबले हुए। दिन के पहले मुकाबले में सागर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाए। सागर सोलंकी ने 39 रनों का योगदान दिया।

पन्ना के नीलेश जाधव ने तीन और आशीष खरे ने दो विकेट लिए। जवाबी पारी में पन्ना की टीम 20 ओवर में 93 रन बनाकर ऑलआउट हो गई और यह मैच सागर की टीम ने 29 रनों से जीत लिया। पन्ना के लिए मौसम अली ने सर्वाधिक 20 रन बनाए। सागर के लिए मैन ऑफ दी मैच विनीत रावत एवं फतेह खान ने 3-3 विकेट लिए। दूसरे मुकाबले में छतरपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए। टीकमगढ़ के भूपेंद्र राजपूत और देवेश कारपेंटर ने दो-दो विकेट लिए।

टीकमगढ़ की टीम 19.2 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाकर यह मैच 5 विकेट से जीत लिया। टीकमगढ़ के लिए मैन ऑफ दी मैच भूपेंद्र राजपूत 31 रनों की पारी खेली आदिल खान ने नाबाद 24 रन बनाए। छतरपुर के प्रहलाद रैकवार और गौरव सिंह ने 2-2 विकेट लिए। कोरोना महामारी के चलते 7 माह 22 दिन बाद शुरू हुए। इस सत्र में सागर डिवीजन के आजीवन सदस्य रहे पूर्व रणजी खिलाड़ी असद उल्लाह खान को श्रद्धांजलि दी।

दोनों सेमीफाइनल आज

शुक्रवार को सुबह 9 बजे से टीकमगढ़ और दमोह के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जबकि दोपहर 1 बजे से सागर जिला और शेष सागर डिवीजन के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें