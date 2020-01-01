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प्रशासन तक पहुंची ट्रस्ट की खींचतान:साहू समाज ने कहा- 10 माह से बंद सामुदायिक भवन खोला जाए, ऐसा नहीं करने पर चक्कजाम की चेतावनी

सागरएक घंटा पहले
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साहू समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सामुदायिक भवन का ताला खोलने की मांग की। - Dainik Bhaskar
साहू समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सामुदायिक भवन का ताला खोलने की मांग की।
  • मांग को लेकर बुधवार दोपहर कलेक्टोरेट पहुंचे करीब 300 लोग, धारा 145 के तहत जड़ा है ताला

साहू समाज ट्रस्ट के लोगों ने बुधवार दोपहर कलेक्टोरेट पहुंच कर प्रशासन से 10 माह से बंद सामुदायिक भवन को खोलने की मांग की। ताला न खोलने पर 9 फरवरी को भवन के सामने चक्काजाम की चेतावनी दी। समाज के लोगों का कहना है कि धारा 145 की कार्रवाई को ढाल बनाकर कुछ लोगों ने सामुदायिक भवन में जबरन ताला डालकर रखा है। इससे समाज के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। इसकी के विरोध में समाज के लोग एकत्रित होकर कलेक्टोरेट पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट के सामने बात रखी।

ट्रस्ट के सचिव शैलेन्द्र साहू ने सिटी मजिस्ट्रेट को बताया, धारा 145 की कार्रवाई की आड़ में जगन्नाथ गुरैया व ईश्वरलाल साहू ने जबरन ताला लगाकर सामुदायिक भवन बंद कर रखा है। भवन समाज के पैसों से निर्मित हुआ और जमीन शासन ने दी। समाज में जो भी वर्ग पदों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह अपनी जगह है, लेकिन समाज की धरोहर समाज के लोगों को सौंपी जाए। उन्होंने बताया, यदि भवन का ताला नहीं खुला, तो मां कर्मा देवी जंयती महोत्सव की तैयारियां पूरी नहीं हो पाएंगी। समाज के सभी कार्य शादी, बैठकें व तेरहवीं उसी भवन से होती हैं। प्रशासन के आदेश के वजह से 10 माह से भवन बंद पड़ा है। इससे समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है।

ट्रस्ट के सचिव ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन ने ताला नहीं डाला। आपके पास भवन के सभी दस्तावेज हैं, तो ताला खोल सकते हैं। धारा 145 सिर्फ यथास्थिति बनाए रखने व शांति भंग न हो, इस वजह से लगाई गई है। शैलेन्द्र साहू ने कहा कि रविवार होने वाली बैठक में भवन का ताला खोलने का समय तय किया जाएगा। इसके बाद यदि कोई अवरोध पैदा करेगा तो 9 फरवरी को सामुदायिक भवन के सामने ही चक्काजाम किया जाएगा।

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