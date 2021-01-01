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  • Sentenced To 30 Years For Embezzlement Of 28 Lakhs; The Scam Took Place In Damoh District In The Year 2008

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फर्जीवाड़े की सजा:28 लाख के गबन के आरोपी को 30 वर्ष की सजा सुनाई; दमोह जिले में 2008 में हुआ था घोटाला

सागर2 घंटे पहले
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28 लाख रुपए के गबन के एक मामले में आरोपी को कुल 30 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2007-08 में जिला पंचायत दमोह के कार्यालय में सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ आरोपी कालूराम पटेल ने विभिन्न फर्जी खाते खोलकर 28 लाख 54 हजार रुपए का गबन किया था। आरोपी ने सीईओ जनपद पंचायत जबेरा, बटियागढ़, दमोह के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से यह राशि निकाल कर गबन को अंजाम दिया। इसकी रिपोर्ट ईओडब्ल्यू के भोपाल कार्यालय की गई और वहां से जांच सागर कार्यालय को सौंपी गई।

ईओडब्ल्यू की सागर ब्रांच ने धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और न्यायालय में 11 मई 2009 को चालान पेश किया गया। इस प्रकरण में दमोह न्यायालय ने आरोपी कालूराम पटैल को दोषी पाते हुए धारा 409, 467 और 471 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड व धारा 420 और 468 में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण की जांच ईओडब्ल्यू के एसपी दिलीप सिंह तोमर, निरीक्षक उमा नवल आर्य, हेमंत कुमार पाण्डेय, रोशनी सोनी व अन्य ने की।

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