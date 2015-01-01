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फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक:जनता की सुविधा के लिए बने फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा

सागरएक घंटा पहले
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राहतगढ़ बस स्टैंड से कबूलापुल तक पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक लगा दिए गए हैं।

लेकिन पैदल निकलने वाले लोगों को सड़क पर से ही चलना पड़ रहा है क्योंकि फुटपाथ पर सड़क किनारे के दुकानदारों ने अपना सामान फैलाकर तो किसी ने वाहन पार्क कर कब्जा जमा लिया है।

पूरे मार्ग पर लगभग हर जगह ऐसा ही नजारा है। भगवानगंज क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थिति दयनीय है। जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से दुकानदार इन फुटपाथ पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और पैदल निकलने वालों को सड़क से होकर ही निकलना पड़ रहा है जिससे दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है।

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