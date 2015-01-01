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करतारपुर साहिब का प्रबंधन पीएसजीपीसी ही देखे:धार्मिक स्थल करतारपुर का प्रबंधन अलग ट्रस्ट को सौंपने के निर्णय पर सिख

सागर3 घंटे पहले
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सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के प्रबंधन को एक अलग ट्रस्ट को सौंपे जाने के पाकिस्तान के फैसले का सागर की सिख संगत ने विरोध किया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सतेंदर सिंह होरा ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए मांग की है कि इसे तुरंत वापस लिया जाए।

यह सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। करतारपुर साहिब का प्रबंधन पीएसजीपीसी ही देख सकती है। क्योंकि वह सिख संगत की भावनाओं और करतारपुर साहिब के महत्त्व को वही अच्छे से समझती है।

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