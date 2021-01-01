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विवि में छात्रों का विरोध:जनरल प्रमोशन में अनुपस्थित बताने व काउंसलिंग की मांग को लेकर की नारेबाजी

सागरएक घंटा पहले
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छात्रों में विश्वविद्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। - Dainik Bhaskar
छात्रों में विश्वविद्यालय पहुंचकर नारेबाजी की।

डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोमवार दोपहर छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर विवि के मुख्य कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र जनरल प्रमोशन के बाद भी अनुपस्थित बताने व काउंसलिंग के बाद भी सभी को एडमिशन न मिलने से नाराज थे।

दोपहर करीब 3 बजे छात्र एकत्रित होकर विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय के बाहर पहुंचे। ज्ञापन देने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी डॉ. प्रदीप तिवारी और प्रोफेसर गिरीश मोहन दुबे छात्रों से बात करने पहुंचे। छात्रों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बताया, जनरल प्रमोशन मिलने के बाद भी प्रबंधन ने करीब 200 छात्रों को अनुपस्थित बताकर फेल कर दिया। साथ ही, काउंसलिंग को लेकर भी पूरे सत्र के दौरान छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रहे, इससे कई छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं।

छात्रों ने जनरल प्रमोशन के बाद भी अनुपस्थित बताए गए छात्रों को पास करने व प्रवेश से वंचित छात्रों के लिए फिर से काउंसलिंग कराने की मांग की। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्रों को मांगों के संबंध में आश्वासन दिया है।

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