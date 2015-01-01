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प्रोजेक्ट्स की समीक्षा:स्मार्ट सिटी : पीपीपी व रेवेन्यू मॉडल पर काम की प्लानिंग

सागरएक घंटा पहले
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  • झील, विद्युत शवदाह गृह, रैग पिकर्स, विवि रोड की समीक्षा की गई

सागर स्मार्ट सिटी ऑफिस में शनिवार को जिला कलेक्टर व सह अध्यक्ष दीपक सिंह ने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि देश की अन्य स्मार्ट सिटीज में रेवेन्यू माॅडल या पीपीपी माॅडल पर सफलता से संचालित हो रहे है। उन्हें सागर में भी लाने की प्लानिंग तैयार की जाए। कलेक्टर सिंह ने विद्युत शवदाह गृह प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि जिले की अन्य नगर पालिकाओं में भी इसे बनवाना चाहिए। मटेरियल रिकवरी फैसेलिटी प्लांट प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि इससे शहर में स्वच्छता के साथ रैग पैकर्स के जीवन स्तर में भी सुधार होगा साथ ही बिल्डिंग वेस्ट मटेरियल का यूज पेवर ब्लाक आदि बना कर पाथ-वे आदि में किया जा सकेगा। सिंह ने कहा कि लाखा बंजारा झील में नाला ट्रैपिंग व डि-सिल्टिंग का काम शुरू किया जाएगा। जून में बारिश से पहले मोंगा बंधान पर हाइड्रोलिक गेट का काम पूरा हो जाए। स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट में पेड़ों की मार्किंग और वाॅक-थ्रो सर्वे कर अधिकारी खुद पैदल घूमकर जांच करें। कोशिश करें की पेड़ों को न काटना पड़े।

बाकी कामों की डीपीआर तैयार की जाए
विश्वविद्यालय रोड के डेवलपमेंट के तहत 10 मीटर कैरिज-वे फुटपाथ, ग्रीनबेल्ट, स्ट्रीटलाइट आदि के साथ डाॅ.गौर के जीवन को दर्शाते हुए प्लेस-मेकिंग की जाएगी। स्मार्ट स्कूल का काम पूरा करने के लिए कहा है। उधर, मॉडर्न फायर सिस्टम प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी सिस्टम, सिटी मोबिलिटी प्लान आदि की डीपीआर तैयार करने के निर्देश पीएमसी को दिए हैं। बैठक में सह कार्यकारी निदेशक आरपी अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ राहुल सिंह राजपूत, स्मार्ट सिटी कंपनी सचिव रजत गुप्ता, सीएफओ केपी श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह राजपूत, प्रवीण चैरसिया, राजबाबू सिंह, पुष्पेंन्द्र द्विवेदी मौजूद थे।

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