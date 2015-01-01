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कोर्ट से राहत नहीं:विशेष न्यायाधीश ने छेड़छाड़ करने वाले की जमानत निरस्त की

सागर11 मिनट पहले
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सांकेतिक फोटो

विशेष न्यायाधीश रहली सुधांशु सक्सेना के न्यायालय ने आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील रहली का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया है।

राज्य शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली ने शासन का पक्ष रखा। घटना के अनुसार लड़की जब अपने घर पर अकेली काम कर रही थी,तभी अभियुक्त राजेन्द्र घर में घुस आया और उससे छेडछाड़ करने लगा। घर का दरवाजा बंद कर दिया तो फरियादिया चिल्लाने लगी तभी उसके माता-पिता घर पर आ गए।

अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी की जमानत खारिज: इसी काेर्ट ने आरोपी राजा उर्फ कुलदीप पिता घनश्याम प्रजापति उम्र 22 साल निवासी ग्राम संजरा थाना गढाकोटा का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया है। अाराेपी ने 9 वर्षीय बालिका एवं 8 वर्षीय लड़के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था।

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