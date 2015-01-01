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संदेश:विद्यार्थियों ने पेटिंग से दिया संदेश- दो गज की दूरी व मास्क बहुत जरूरी

सागरएक घंटा पहले
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भारत स्काउट गाइड मध्यप्रदेश संभागीय मुख्यालय सागर के तत्त्वाधान में 70वां स्काउट एवं गाइड स्थापना दिवस रक्तदान एवं करोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी है बहुत जरूरी का संदेश देकर मनाया गया।

सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट गजराज सिंह ने बताया कि एक्सीलेंस स्कूल परिसर में प्रगति विश्वकर्मा, सुरभि अहिरवार, राखी अहिरवार, वंशिका द्वारा रोवर/रेंजर ने चमेली जैन गाइडर एवं सुरेशचन्द्र जैन के मार्गदर्शन में वाल पेटिंग की एवं निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया।

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