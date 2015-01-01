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  • Super Specialty Facility Will Start Soon In BMC, Patients Will Not Have To Go Out For Treatment Dr. Verma, But The Ceremony Took Place In The Library Hall

बीएमसी का 11वां स्थापना दिवस:बीएमसी में जल्द शुरू होगी सुपर स्पेशियलिटी सुविधा, मरीजों को नहीं जाना होगा इलाज कराने बाहर - डॉ. वर्मा , लाइब्रेरी हॉल में हुआ समारोह

सागर2 घंटे पहले
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लाईब्रेरी हाल में बीएमसी का स्थापना दिवस मनाया गया।

बीएमसी ने अपने 11 साल के सफ़र में काफी कुछ पा लिया है। यहां अभी और भी सुविधाएं शुरू होने वाली हैं। काफी कुछ पाने की राह पर है। सुपर स्पेशलिटी सुविधा शुरू करने के लिए भी तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा एमबीबीएस की 250 सीटों और पीजी की सीटों के लिए भी प्रक्रिया चल रही है।

यह बात प्रभारी डीन डॉ. आरएस वर्मा ने कही। वे गुरुवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के लाइब्रेरी हॉल में आयोजित 11वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि बीएमसी में मरीजों के इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इससे मरीजों का विश्वास भी बीएमसी के प्रति बढ़ा है। पूर्व डीन डॉ. जीएस पटेल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज पहले की तुलना में काफी समृद्ध हुआ है। पीजी की सीटें मिलने से डॉक्टर भी मिले हैं।

बीएससी नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स शुरू होने से बुंदेलखंड के विद्यार्थियों को दाखिले के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। अधीक्षक डॉ. राजेश जैन ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर बीएमसी में वापस लौटे हैं। इनके वापस लौटने से बीएमसी में डॉक्टरों की कमी भी पूरी हो रही है।

कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उमेश पटेल ने किया। कार्यक्रम में ईएनटी विभाग के एचओडी डॉ. एसके पिप्पल, अन्य डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ तथा कर्मचारी मौजूद थे।

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