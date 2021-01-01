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लापरवाही का फव्वारा:टाटा कंसल्टेंसी ने तोड़ी मकरोनिया टंकी की मेन पाइप लाइन, 30 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा निकला

सागर3 घंटे पहले
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एमपीयूडीसी के एडीबी प्रोजेक्ट तहत पूरे शहर में टाटा कंसल्टेंसी लाइन डालने का काम कर रही है। नगर पालिका मकरोनिया ऑफिस के सामने लाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी जा रही थी, तभी जेसीबी के ब्रेकर ने मकरोनिया पानी की टंकी भरने वाली मुख्य लाइन तोड़ दी। लाइन चालू होने से पानी 30 फीट ऊंचा जा पहुंचा। इसके कारण राजघाट को शट डाउन करना पड़ा।

कई इलाकों में पानी नहीं
मेनपानी के यहां लीकेज की मरम्मत करने के बाद बुधवार सुबह सप्लाई की गई। फिर भी शहर के आधे हिस्से में सप्लाई नहीं हो पाई है। जिन इलाकों में बुधवार को पानी आना था, वहां नल नहीं आए।

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