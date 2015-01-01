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  • The Corridor Will Remain From Chakraghat To Teenhiya, 100 Meter Ramps Will Be Constructed Along 900 Meters Of Road.

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स्मार्ट सिटी:चकराघाट से तीन मढ़िया तक रहेगा कॉरिडोर, 900 मीटर सड़क के साथ 100 मीटर के रैंप बनेंगे

सागरएक घंटा पहले
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सांकेतिक फोटो
  • एडवाइजरी समिति में शहरी डेवलपमेंट के अन्य प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा

स्मार्ट सिटी ऑफिस में गुरुवार को शहर विकास के मुद्दों को लेकर स्मार्ट सिटी कार्यालय में एडवाइजरी (परामर्शी) समिति की बैठक हुई।

बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में लेक साइड एलिवेटेड काॅरिडोर, शहर की प्राचीन बिल्डिंग के रिनोवेशन, मटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेंटर, सी एंड डी वेस्ट प्लांट, फायर फाइटिंग सिस्टम स्टेशन, सोलर एंड एनर्जी स्ट्रीट लाइटिंग, स्मार्ट रोड काॅरिडोर, ओल्ड आरटीओ परिसर में इन्कयूबेशन सेंटर, कामकाजी महिला छात्रावास (वर्किंग वुमन हॉस्टल) लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार समेत अन्य प्रजेंटेशन को लेकर चर्चा की गई। जिसमें समिति सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव भी दिए।

एलिवेटेड काॅरिडोर को लेकर निर्णय लिया गया है कि इसे चकराघाट से तीन मढ़िया तक बनाया जाए। इसमें लगभग 900 मीटर सड़क के साथ 100-100 मीटर रैंप तैयार किया जाएगा। कॉरिडोर की चौड़ाई 11 मीटर होगी।

विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि झील में डी-सिल्टिंग का काम जल्द शुरू करें। प्रजेंटेशन में दिखाई गई नाला ट्रैपिंग प्रक्रिया और मोंगा बंधान के पास एसटीपी के निर्माण किया जाए। कलेक्टर दीपक सिंह ने सभी प्रोजेक्ट प्रजेंटेशन की समीक्षा कर कहा कि शहर में फायर फाइटिंग सिस्टम, कामकाजी महिला छात्रावास, मटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेंटर एवं सी एंड डी वेस्ट जैसे प्रोजेक्टों की बहुत जरूरत है।

मटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेंटर और सी एंड डी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर कहा कि 3आर फार्मूला (रिड्यूज, रिसाइकिल एवं रियूज) का उदाहरण बनेगा। इसके साथ ही इन्कयूबेशन सेंटर को जल्द से जल्द तैयार कराने के लिए निर्देशित किया। बैठक में सह कार्यकारी निदेशक आरपी अहिरवार, सीईओ राहुल सिंह राजपूत, कंपनी सचिव रजत गुप्ता, मीना पिंपलापुरे, देवेश गर्ग, प्रकाश चौबे आदि मौजूद थे।

इन बिंदुओं पर सर्व सहमति से हुए निर्णय

  • इन्कयूबेशन सेंटर प्रोजेक्ट जो अन्य स्मार्ट सिटीज में संचालित है। उनके एक्सपर्ट से बात कर अच्छे कंसल्टेंटों की व्यवस्था करें।
  • सागर के हैरिटेज साइटों के पुनर्विकास के लिए चिन्हित किए गए बावड़ियों, बड़े कुओं और जलस्रोतों आदि के साथ शहर की अन्य साइटों को भी चिन्हित किया जाए। इससे किले की दीवार, पदमाकर स्कूल के पास गुंबद आदि के सुझाव दिए गए।
  • शहर के मास्टर प्लान अनुसार सड़कों किनारे हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए एक समिति गठित की जाए। डफरिन हैरिटेज स्थल के अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाया जाए।
  • हेरिटेज साइट के तहत चिन्हित जलस्रोतों का उपयोग फायर फाइटिंग वाहनों द्वारा वाटर फिलिंग स्टेशन के रूप में किया जाए।
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