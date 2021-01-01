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मेहरबानी:जांच में गरीबों का हक मारने आरोप सिद्ध लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं

सागर2 घंटे पहले
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  • गड़बड़ी करने वाले यदि इसी तरह से छोड़े गए तो और बढ़ेगा भ्रष्टाचार

पिछले दो माह में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में शासकीय राशन दुकानों में घोटाले से लेकर किसानों से अवैध वसूली करने तक के मामले सामने आए हैं। कलेक्टर के आदेश पर इनकी जांच भी हुई। जांच में आरोप 100 फीसदी सही पाए गए। जिसके बाद अफसरों ने किसी की दुकान निलंबित की तो किसी को विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इनकी धोखाधड़ी के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। न तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और न ही इनसे गबन की गई राशि या अनाज की वसूली हुई। ऐसे में गरीब और किसानों के साथ अन्याय करने वाले ये लोग आराम से बैठे हैं और इनकी शिकायत करने वाले फरियादी अब भी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं।

केस 01 ​​​​​​-परसोरिया की राशन दुकान में किया गया अनाज घोटाला
नवंबर माह में परसोरिया स्थित शासकीय राशन दुकान का घोटाला सामने आया था। जिसमें मृत लोगों और फर्जी कार्डों पर विक्रेता सुदामा सिंह लोधी द्वारा हजारों क्विंटल राशन निकाला जा रहा था। ऐसा करीब 6 साल से चल रहा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में हजारों क्विंटल गेहूं, चावल, दाल आदि गायब मिला। जिसके बाद एसडीएम ने परसोरिया राशन दुकान का लाइसेंस तो निलंबित कर दिया, लेकिन अब तक विक्रेता सुदामा लोधी से न तो अनाज की वसूली हुई और न ही एफआईआर। विक्रेता पर कार्रवाई को लेकर जब बुधवार को ग्रामीण एसडीएम के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने एफआईआर के लिए काफी देर होने की बात कही।

केस 02- किसानों से अवैध वसूली, आदेश पर भी मामला दर्ज नहीं किया
दिसंबर माह में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर जाफिर खान पर उपार्जन केंद्रों की गलत मेपिंग कर किसानों से अवैध वसूली करने के आरोप लगे थे। जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर मामले की जांच की गई। टीम ने जांच के दौरान पाया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा एक वर्ष में 1800 से अधिक किसानों की गलत मेपिंग कर अवैध वसूली की गई है। जिसके बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने अवैध वसूली करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिए थे। लेकिन कहीं ऑपरेटर से मिली भगत करने वाले अफसर पुलिस की जांच के लपेटे में न आ जाएं, इसलिए अब मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

सभी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे
गरीबों का हक मारने वालों और किसानों से अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ प्रशासन का रवैया स्पष्ट है। इसलिए जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद इन्हें तत्काल बाहर का रास्ता दिखाया गया। एफआईआर के आदेश थे, यदि ऐसा नहीं हुआ है तो मैं इसकी जानकारी लेता हूं। - दीपक सिंह, कलेक्टर सागर

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