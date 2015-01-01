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डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय:दिसंबर में तय हो सकता है नए कुलपति का नाम, 3 माह से खाली है पद

सागरएक घंटा पहले
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कुलपति के पद पर नियुक्ति इस माह के आखिरी या दिसंबर की शुरुआत तक हो जाएगी
  • विश्वविद्यालय : 8 अक्टूबर को हुआ था इंटरेक्शन
  • कुलपति के लिए 5 नामों का पैनल अगले सप्ताह राष्ट्रपति से मिलेगा

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में 3 माह से खाली कुलपति के पद पर नियुक्ति इस माह के आखिरी या दिसंबर की शुरुआत तक हो जाएगी। रेग्युलर कुलपति की नियुक्ति के साथ ही विवि में नीतिगत निर्णय भी हो सकेंगे।

खाली पड़े शिक्षक-कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो करीब एक साल से चल रही अशैक्षणिक पदों की जिस भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक हो चुके हैं, लिखित परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं, उनका निराकरण भी हो सकेगा। वर्तमान में प्रभारी कुलपति होने के कारण कोई भी नीतिगत फैसले नहीं हो पा रहे हैं।

गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को ऑनलाइन इंटरेक्शन के बाद 5 नाम का पैनल बंद लिफाफे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में पहुंच गया था। यहां कुछ अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के बाद अब जाकर मंत्रालय से इस पैनल को कुलपति की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि केंद्रीय विवि के विजिटर हैं।

इस पैनल में से किसी एक नाम का चयन राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए किया जाएगा। फिलहाल 20 अगस्त से सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जूलॉजी विभाग की प्रो. जेडी आही यहां की प्रभारी कुलपति हैं।

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