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  • The Truck Ran After Dumping The Salty Items Including The Footpath Shopkeeper, Case Filed

दुकानदार को ट्रक ने रौंदा:फुटपाथी दुकानदार समेत तोस नमकीन सामान को रौद कर भागा ट्रक, केस दर्ज

शाहगढ़4 घंटे पहले
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हाईवे स्थित नगर के शंकरगढ़ तिराहे पर हाथ ठेला पर नमकीन, टाेस्ट, पापुलर आदि खाने की घूमकर सामग्री बेच रहे 47 वर्षीय युवक अरविंद ताम्रकार को ट्रक के चालक ने घायल कर दिया। हाथ ठेला समेत सामग्री को रौंदता हुआ ट्रक घटनास्थल से भाग गया।

माैके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा शाम चार बजे के दरमियान हुआ। बताया जा रहा है कि अरविंद रोज की तरह ठेले पर टाेस्ट नमकीन ठेले पर बेच रहा था तभी दोपहर में ट्रक एमएच 48 एमबी 5505 के लापरवाह चालक ने अरविंद को टक्कर मार दी और हाथ ठेला समेत बेचने वाली सामग्री को रौंद कर ट्रक चालक भाग गया। हादसे में युवक घायल हुआ है और करीब दस हजार रुपये का सामान भी नष्ट हो गया।

हालांकि मौके पर मौजूद सतीश जीत ताम्रकार और राजीव पांडे ने सड़क हादसे की सुचना की डायल 100 पुलिस वाहन को दी। वाहन के बिलंब होने पर तत्काल तीनों लोग घायल काे शाहगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, भर्ती कराया। उप निरीक्षक मृत्युंजय गुप्ता ने बताया कि एक्सीडेंट का मामला दर्ज हो गया, ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

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