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  • The University Is Not Deciding The Fees For Three Months, The Management Is Not Asking For Money Even For The 6 Months Hostel Is Open

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डॉ. हरीसिंह गौर विवि:तीन माह की फीस का निर्णय नहीं कर रहा विवि, 6 माह हॉस्टल खुला नहीं उसके भी पैसे मांग रहा प्रबंधन

सागर11 मिनट पहले
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तीन माह की फीस का निर्णय नहीं कर रहा विवि

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से हॉस्टल बंद रहने की अवधि की फीस लेने का मामला सामने आया है। विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की है। इसमें बताया गया है कि जुलाई से अब तक हॉस्टल बंद रहा, इसके बाद भी प्रबंधन छात्रों को इस अवधि की फीस जमा करने के चालान थमा रहा है।

छात्रों का कहना है कि कोरोना के चलते 15 मार्च से ही हॉस्टल खाली होने लगे थे जबकि विद्यार्थियों ने जनवरी से जून तक की फीस जमा कर दी थी। ऐसे में विद्यार्थियों की 3 माह की फीस विश्वविद्यालय के पास ही जमा है। यह राशि समायोजित होगी या विद्यार्थियों को वापस की जाएगी इसके बारे में भी प्रबंधन कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है।

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