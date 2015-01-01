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कोविड अपडेट:काेराेना विस्फाेट जैसे हालात, 48 संक्रमित, कुल आंकड़ा 3765 पहुंचा

सागरएक घंटा पहले
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सांकेतिक फोटो
  • जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3765 पहुंचा

माैसम बदलते ही एकबार फिर सागर में काेराेना विस्फाेट जैसे हालात बन गए हैं। नवंबर के पहले दिन से ही इनमें इजाफा हाेने लगा था। गुरुवार काे फिर संक्रमितों का आंकड़ा सीधे 48 पर पहुंच गया है। इनमें मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी, बीएमसी स्टाफ के परिजन, व्यापारी, नाैकरी पेशा व गृहिणी तक शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि अब शहर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों से भी केस सामने आने लगे हैं। इनकाे मिलाकर जिले में अभी तक 3765 संक्रमित आ चुके हैं।

बीएमसी की वायरोलॉजी लैब व एंटीजन रिपोर्ट में गुरुवार काे 4 दर्जन अर्थात 48 काेराेना पाॅजिटिव सामने आए हैं, जिनमें सागर, मकराेनिया, बंडा बेलर्ई, देवरी, बीएमसी स्टाफ के परिजन सहित सराफा काराेबारी, प्रायवेट नाैकरी में कार्यरत लाेग, निजी न्यूज चैनल के संचालक व अन्य मीडियाकर्मी भी संक्रमित निकले हैं। इनमें से अधिकांश मरीजाें काे हाेम क्वारंटाइन किया गया है।

इनकी स्थिति गंभीर थी या जिन्हें आक्सीजन सपाेर्ट की आवश्यकता थी, उन्हें बीएमसी में भर्ती कराया गया है। बीएमसी से मिली जानकारी अनुसार बीएमसी में वायरोलॉजी लैब से 20 लाेगाें की रिपोर्ट आरटीपीसीआर से व 13 की रिपाेर्ट बीएमसी फीवर क्लीनिक से आई है। इसके अलावा 15 मरीजाें की एंटीजन रिपाेर्ट अन्य जगह से पाॅजिटिव आई है।

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