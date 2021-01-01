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  • Till The Investigation Is Completed, Only The Old Committee Will Run The Sahu Samaj Trust

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साहू समाज:जांच पूरी होने तक पुरानी कमेटी ही करेगी साहू समाज ट्रस्ट का संचालन

सागर3 घंटे पहले
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साहू समाज ट्रस्ट की पुरानी और नई कमेटी के बीच सामुदायिक भवन और ट्रस्ट संचालन को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल सुलझ गया है। ट्रस्ट पर अधिकार के मामले को लेकर विचाराधीन इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक पुरानी कमेटी को संचालन की अनुमति दी है। कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रकरण मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट-1951 के तहत जांच के लिए विचाराधीन है।

ट्रस्ट बायलाज अनुसार यह तथ्य सामने आया है कि वर्तमान ट्रस्टी वर्ष 2023 तक ट्रस्टी हैं। विवादित साहू सामुदायिक भवन पिछले एक साल से बंद है। इससे समाज के कार्य व जन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। समाज की मां कर्मा देवी जयंती का आयोजन होना है। जनसुविधा को देखते हुए विवाद की स्थिति में जांच पूरी होने तक वर्तमान संचालक जगन्नाथ गुरैया को ट्रस्ट संचालन की अनुमति दी है।

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