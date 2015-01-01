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बाजार में खासी भीड़ रही:पुष्य नक्षत्र पर ट्रैफिक डायवर्ट नहीं किया, भीड़ में फंसे वाहन

सागरएक घंटा पहले
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करवा चाैथ के बाद पुष्य नक्षत्र पर बाजार में खासी भीड़ रही। खासताैर पर शाम के समय काेतवाली राेड, भीतरबाजार, बड़ा बाजार, सराफा, कटरा तीनबत्ती, गुजराती बाजार, नमकमंडी, विजय टाॅकीज राेड तरफ वाहनाें की रेलमपेल रही। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भीड़ काे नियंत्रित करने के लिए काेई प्लानिंग न किए जाने से लाेग खासे परेशान रहे। काेतवाली राेड पर पल-पल जाम लगता रहा। धनतेरस, रूपचाैदस व दीवाली के िदन भी बाजार खासी भीड़ हाेने का अनुमान है।

सड़क पर रखे वाहनाें से बिगड़ रही व्यवस्था
शहर के बाजाराें में सड़क किनारे रखे चार पहिया वाहनाें से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है। निगम और ट्रैफिक पुलिस ने पहले यहां हाथ ठेले व फुटपाथ दुकानदाराें काे हटाया था। खाली जगह में वाहन खड़े हाेने से जाम के हालात बन रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान शहर से ज्यादा आउटर पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक डीएसपी संजय खरे का कहना है दीवाली पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्लान तैयार कराया जा रहा है। तीन दिन शहर के अंदर पहले की तरह बड़े वाहनाें का प्रवेश राेकेगें। रूट प्लान पर कम चल रहा है।

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