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ट्रैफिक:ड्रोन से की जाएगी ट्रैफिक की निगरानी, त्योहार को लेकर पुलिस ने की व्यवस्था

सागरएक घंटा पहले
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ड्रोन से की जाएगी ट्रैफिक की निगरानी

धनतेरस पर शहर में खरीदारी को लेकर खासी भीड़ रही। ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन से यातायात व्यवस्था संभाली। ट्रैफिक डीएसपी संजय खरे और यातायात थाना प्रभारी रीता सिंह ने कटरा मस्जिद के चारों तरफ के बाजारों कटरा चौकी से निगरानी की और कई बार मौके पर जाकर व्यवस्था संभाली।

इन मार्गों को किया है डायवर्ट

ट्रैफिक पुलिस ने धनतेरस से दीपावली तक कटरा बाजार, गुजराती बाजार, विजय टॉकीज रोड और नमक मंडी में तीन पहिया व चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया है। पहले दिन काफी हद तक ट्रैफिक व्यवस्था मैं वाहन मालिकों का सहयोग मिला। बाजार में बदमाश भी सक्रिय हैं। कटरा बाजार में एक युवक की जेब कट गई। पांच से दस हजार रुपए गायब होना बताए जा रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

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