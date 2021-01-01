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प्रेम और मजबूरी:गौपालन में असमर्थ हुए तो बछड़े को टोकरी में रखकर गौशाला छोड़ने आ गए बुजुर्ग

सागर3 घंटे पहले
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यह तस्वीर दयोदय गौशाला की है। यहां एक बुजुर्ग अपनी गाय को छोड़ने आए थे। दरअसल, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो गाय को पालने और ढलती उम्र के कारण उसकी सेवा करने में असमर्थ थे।

वे साइकिल पर टोकरी में रखकर बछड़े को भी साथ लाए थे। बुजुर्ग ने बताया बछड़े को लंबा पैदल चलने में परेशानी न हो, इसीलिए मैं उसे टोकरी में रखकर यहां तक लाए। यहां गाय और बछड़े दोनों ही सुरक्षित रहेंगे उन्हें भरपेट खाने को भी मिलेगा।

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