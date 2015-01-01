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करवा चौथ का निर्जला व्रत:पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा व्रत

बड़ामलहरा3 घंटे पहले
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सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का निर्जला व्रत रख कर रात में चंद्र दर्शन कर पूजन अर्चन किया।

करवा चौथ को दिनभर महिलाओं ने खरीददारी व पकवान बनाते हुए व्यस्त रखा। पूरे दिन उन्होंने निर्जला व्रत रखा, शाम होते ही मंदिरों व मकानों की छत पर करवा व्रत कथा कर चंद्रदेव की पूजा कर अर्घ्य दिया और पति की लंबी उम्र की कामना की।

चंद्र दर्शन व सरोवरों में दीपदान कर पति के हाथों से पानी पीकर निर्जला व्रत को खोला। पतियों ने भी अपनी पत्नियों को सामर्थ्य अनुसार उपहार भेंट किया।

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