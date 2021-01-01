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फुटबॉल टूर्नामेंट:क्रिश्चियन-ए क्लब पेनाल्टी शूट में चार-एक से जीतकर सेमीफाइनल में

सागर3 घंटे पहले
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  • क्वार्टर फाइनल में हार के साथ ही टाइटन क्लब टूर्नामेंट से बाहर

कजलीवन मैदान पर बुधवार को हुआ 21वां भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेहद संघर्षपूर्ण रहा। मैच में 1-1 से बराबरी के बाद पेनाल्टी शूट में क्रिश्चियन-ए क्लब ने 4-1 से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस हार के साथ ही टाइटन क्लब टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। शाम 4 बजे टाइटन क्लब और क्रिश्चियन-ए क्लब के बीच मुकाबला शुरू हुआ।

टाइटन क्लब ने छोटे-छोटे पास से शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए क्रिश्चियन क्लब पर दबाव बनाया। लेकिन क्रिश्चियन क्लब के गोल कीपर ने दो गोल बचाकर हमला नाकाम कर दिया। जवाब में क्रिश्चियन क्लब ने तेजतर्रार खेल का प्रदर्शन किया। लेकिन खिलाड़ी टाइटन क्लब की रक्षापंक्ति को छकाने में नाकाम रहे। टाइटन क्लब के फारवर्ड खिलाड़ी ने गोल दागकर पहले हाफ में टाइटन क्लब 1-0 से बढ़त दिला दी।

इस बीच क्रिश्चियन क्लब के खिलाड़ी अनमोल को यलो कार्ड दिया गया। दूसरे हाफ में सांसें थमा देने वाला मुकाबला हुआ। दोनों टीमों को गोल करने के कई मौके मिले। लेकिन खिलाड़ी गोल नहीं कर सके। क्रिश्चियन क्लब के शिव्बा को रफ खेलने पर यलो कार्ड दिया गया।

मैच के अंतिम क्षणों में क्रिश्चियन क्लब के प्रेम आशीष ने गोल करके स्कोर बोर्ड बराबर कर दिया। इसी स्कोर पर मैच समाप्त हो गया। नतीजा नहीं निकलता देख निर्णायक दविंदर भाटिया, फिरोज, छोटू, हेमंत गंगापारी और उमर खान ने पेनाल्टी शूट से मैच का फैसला करने का निर्णय लिया। पेनाल्टी शूट में क्रिश्चियन-ए क्लब ने 4-1 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

आज मूनस्टार और सागर प्लेयर्स के बीच मैच

गुरुवार को दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच मून स्टार और सागर प्लेयर्स के बीच दोपहर 3 बजे से कजलीवन मैदान पर खेला जाएगा।

प्रतियोगता:अंडर-19 क्रिकेट खिलाड़ियों की ट्रायल कल

सागर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंडर-19 इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए सागर डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ियों का चयन 5 फरवरी को दोपहर 1 बजे से एमपीसीए मैदान पर किया जाएगा। सागर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव फारुख खान ने बताया कि जिले के वे सभी खिलाड़ी इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। जिनकी जन्म तिथि 1 सितंबर 2001 या इसके बाद की हो।

ट्रायल से पहले खिलाड़ियों को अपना रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी को शाम 3 से 5 बजे तक और 5 फरवरी को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र, वर्तमान सहित लगातार तीन वर्ष की अंकसूची, आधार कार्ड, पेन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।

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