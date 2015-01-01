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चोरी:सूने मकान का ताला तोड़ा, घर का सामान बिखेरा, चोरी

निवाड़ीएक घंटा पहले
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  • तिगैला स्थित तुलसीपुरम कॉलोनी का मामला

तिगैला पर स्थित तुलसीपुरम कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान का ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। जिसकी शिकायत दपंती ने पुलिस से की।

मकान मालिक चंद्रप्रकाश गुप्ता ने बताया कि अपने गांव पचवारा गए हुए थे। किराएदार भी छुट्टी पर अपने घर गए हुए है। मकान सूना पड़ा था। रात में चोरों द्वारा करीब आधा दर्जन ताले तोड़कर पूरे मकान की छानबीन की गई। चोरों ने प्रत्येक अलमारी, किचिन में रखे सभी डिब्बे तथा मकान के कोने-कोने को खंगाला। इस दौरान चाेरों को नकदी व जेवर नहीं मिल सके।

उन्हीं के मकान में ओमप्रकाश जायसवाल हाईवे मैनेजर पीएनसी किराए से रहते हैं। दीपावली के कारण वह भी अपने घर गए थे। उनके मकान व अलमारी, बक्सों आदि के ताले तोड़कर पूरा सामान बिखेरा। मकान मालिक का कहना है कि उनके मकान में कुछ जेवर व नकदी रखी हुई थी। शायद चोर चोरी कर ले गए होंगे। चाेरी की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मकान का मौका मुआयना किया।

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