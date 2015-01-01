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दूल्हा बने रामराजा:जगन्नाथ केवट का परिवार कई पीढ़ियों से कहार बनकर उठाता आ रहा पालकी

ओरछा3 घंटे पहले
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दूल्हा बने रामराजा सरकार की बारात पालकी को नगर के केवट समाज के लोग अपनी कई पीढ़ियों से कहार बनकर उठाते आ रहे हैं।

यह परंपरा आज भी जारी है। सरकार की पालकी कंधे पर उठाने वाले 62 वर्षीय जगन्नाथ केवट बताते हैं कि उनके परदादा भुमानी केवट एवं उनके पिता सुकईं केवट को उन्होंने भगवान की बारात की पालकी उठाते हुए देखा है।

अब जगन्नाथ केवट अपने बड़े भाई मुन्ना लाल और हरिकिशन, रामू के साथ रामराजा सरकार की पालकी को ले जाते हैं, उन्होंने बताया कि वह अपने सहयोगियों के साथ बारात के दिन दोपहर 2 से 4 बजे तक रामराजा मंदिर पहुंचकर पालकी सजाते हैं। इसके बाद बारात उठने के बाद सरकार की वरयात्रा को जनक मंदिर तक पहुंचाते हैं।

जगन्नाथ केवट ने बताया कि उनके बाबा और पिता के समय तो मशालों की रोशनी में बारात निकाली जाती थी और दुल-दुल घोड़ी, रमतूला और बाजे भी साथ होते थे। उस समय उनके परिवार के लोगों को पारिश्रमिक के रुप में सवा रुपए फिर 11 रुपए इस तरह बढ़ते-बढ़ते वर्तमान समय में हर कहार को 2100 रुपए सरकार की न्योछावर के रूप में दी जाती है।

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