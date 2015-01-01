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विवाह महोत्सव:श्रीरामराजा सरकार को चढ़ा तेल, आज लगेगी हल्दी

ओरछा3 घंटे पहले
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  • कोरोना काल में बदला नियम, पहली बार श्रद्धालुओं को घर-घर पहुंचाया जाएगा पंगत का प्रसाद

बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात राजाराम की नगरी ओरछा में आज शुक्रवार को श्रीरामराजा मंदिर पर श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव का मंडप पूरी वैदिक रीति और परंपरा के अनुसार पूजन के साथ सजाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कार्यक्रम के दौरान भीड़ न हो इसलिए पंगत नहीं होगी। विवाह के दूसरे दिन नगर में घर-घर जाकर प्रसाद दिया जाएगा।

यह पहली बार होगा कि पंगत का प्रसाद श्रद्धालुओं को घर-घर बांटा जाएगा।श्रीरामराजा सरकार के विवाहोत्सव में शुक्रवार को दोपहर 3 बजे यजमान के रूप में कलेक्टर आशीष भार्गव शामिल होंगे। प्रधान पुजारी रमाकांत शरण महाराज व मंदिर के पुरोहित वीरेंद्र विदुआ द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत मंडपाच्छादन पूजन करवाया जाएगा।

दूसरे दिन शनिवार 19 दिसंबर को रात 8 बजे घोड़े, हाथी, ढोल, नगाड़े, गाजे-बाजों और राजसी ठाटबाट के साथ श्रीरामराजा सरकार की बारात पूरे वैभव के साथ निकलेगी। वरयात्रा के मंदिर से निकलते ही सशस्त्र पुलिस बल द्वारा दूल्हा बने राजाराम को गॉर्ड ऑफ ऑनर (शस्त्र सलामी) दी जाएगी। इसके बाद श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के संग पालकी में विराजमान होकर नगर के प्रमुख मार्गों से लोगों को दर्शन देते हुए नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित जनक भवन मंदिर के लिए निकलेंगे।

कलाकारों द्वारा धनुष यज्ञ की लीला का होगा मंचन

बारात नगर भ्रमण करती हुई मुख्य चौराहे पर स्थित जनक जू के मंदिर पहुंचेगी। जहां मंदिर के पुजारी हरीश दुबे राजा जनक के रूप में दूल्हा सरकार का टीका कर बारात की अगवानी करेंगे। इसके बाद वैदिक रीति अनुसार विवाह की सभी रस्में होंगी। श्रीराम विवाहोत्सव पर रात में मंदिर प्रांगण में श्रीरामराजा सेवा दल के संयोजन में देश के चुनिंदा ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा धनुष यज्ञ लीला का मंचन होगा। इसके अलावा संत समागम के अतिरिक्त रामचरित मानस प्रवचन आदि कार्यक्रम होगा।

सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर

विवाहोत्सव के दौरान नगर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जिससे कोई भी परिस्थिति से तत्काल निपटा जा सके। मेले के लिए कई जिलों से पुलिस बल को बुलवाया गया है। जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रहे। इसके लिए पुलिस अधिकारी भी आयोजन के दौरान शामिल रहेंगे। इसके अलावा महोत्सव के दौरान बेतवा नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गोताखोर तैनात किए गए। पेयजल व्यवस्था के साथ विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जनरेटर की व्यवस्था की गई है।

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