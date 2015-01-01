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7 पेटी अवैध शराब जब्त:अवैध शराब का परिवहन करते हुए पुलिस ने चार पहिया वाहन किया जब्त

पलेरा3 घंटे पहले
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पलेरा थाना पुलिस ने एक्सीडेंट के दौरान एक चार पहिया वाहन से 7 पेटी अवैध शराब जब्त की है। घटना के दौरान क्षतिग्रस्त वाहन में अवैध शराब रखी हुई थी। पुलिस ने भ्रमण के दौरान ग्राम बेला में यह कार्रवाई की है।

पुलिस ने बताया कि भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि बेला नाका और टोल प्लाजा के बीच एक एक्सीडेंट हुआ है। जिसमें चार पहिया वाहन ने दो पहिया वाहन को टक्कर मार दी है। घटना में कुछ लोग घायल हो गए थे।

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा चार पहिया वाहन पलटा हुआ था। उसको सीधा किया गया तो उसमें से 7 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। जिस पर राहगीर हरगोविंद खंगार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

घटना के दौरान वाहन में तीन लोग सवार थे। जिसमें एक आरोपी अलीपुरा सुनील भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दो लोग मौके से फरार हो गए। शेष आरोपी लाली यादव की तलाश जारी है। अवैध शराब की कीमत लगभग 33 हजार की बताई जा रही है।

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