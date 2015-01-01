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पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई:अतरार तिगैला में सरकारी जमीन से तहसीलदार ने हटवाया अतिक्रमण

पलेरा3 घंटे पहले
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स्थानीय पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुरूवार को पलेरा के वार्ड नंबर 14 में अतरार तिगैला के पास सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाया है।

पलेरा तहसीलदार कमलेश कुशवाहा ने बताया कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर पक्का अतिक्रमण कर लिया था। जिसे हटाने के लिए पुलिस बल के साथ मौके पर कर्मचारी पहुंचे। जेसीबी की मदद से पक्के निर्माण को तोड़ा दिया।

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