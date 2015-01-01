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खुदकुशी:24 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

पृथ्वीपुर3 घंटे पहले
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पृथ्वीपुर थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दुमदुमा के कुरयाना मोहल्ला में 24 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्म हत्या कर ली।

ग्राम पंचायत दुमदुमा निवासी चंद्रपाल सूत्रकार के बेटे नारायण उर्फ घमंडी सूत्रकार उम्र 24 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही मकान के कमरे में लगे पंखे से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने बताया कि वह दोपहर में घर के अंदर सोने के लिए चला गया था। जब देर शाम तक वह बाहर नहीं आया तो परिजन ने खिड़की से देखा तो वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ था।

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