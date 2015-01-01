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अभियान:रोको टोको अभियान के तहत 17 लोगों के चालान बनाए, 60 के लिए कोरोना सैंपल

पृथ्वीपुर3 घंटे पहले
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कोविड 19 कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए शासन की ओर से चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत 17 लोगों के गुरुवार को चालान काटे गए। वहीं 60 लोगों को कोरोना सैंपल लिए गए।

कलेक्टर के निर्देशन में नगर परिषद सीएमओ प्रदीप ताम्रकार के मार्गदशन में नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निरंतर चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत नगर के मुख्य बाजार, राधासागर तालाब सहित कई स्थानों पर बगैर मास्क के घूम रहे बाइक सवारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 17 लोगों के चालान काटे। जिनसे 17 सौ रुपए जुर्माना वसूला। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 60 लोगों के कोरोना जांच के सैंपल लिए गए।

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