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हादसा:अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से तीन लाेग घायल, भर्ती

पृथ्वीपुरएक घंटा पहले
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थाना अंतर्गत आने वाले गोयली खिरक पर बिना नंबर के ट्रैक्टर ने बाइक पर सवार तीन लोगों को सामने से टक्कर मार दी। घटना में तीनों लोग घायल हो गए। घायलाें का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया। ग्राम गोयली निवासी गोलू पाल ने थाने में रिर्पोट दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ घर से पृथ्वीपुर आ रहे थे।

जैसे ही गोयली खिरक मैन रोड पर पहुंचे तो आगे से आ रहा ट्रैक्टर जिसमें कम्प्रेसर लगा हुआ था तेज गति और लापरवाही से टक्कर मार दी। जिससे तीनों को सिर, हाथ, पैर में चोटें आई हैं। राहगीरों की मदद से तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इलाज के बाद नरेंद्र और नीरज की गंभीर हालत होने पर मेडिकल काॅलेज रैफर कर दिया।

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