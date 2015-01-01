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ठगी का मामला:ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर महिला से ठगे 10 हजार

टीकमगढ़4 घंटे पहले
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जिले के जतारा थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम में एक प्राइवेट महिला टीचर से कुछ लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर 10 हजार की ठगी की है। नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ित महिला ने जतारा थाने में शिकायत आवेदन देकर रुपए दिलाने की मांग की है।

पीड़िता अनीता प्रजापति का कहना है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करते थे। कोरोना के चलते ऑनलाइन पढ़ाने के लिए स्थानीय एक युवक से ऑनलाइन पढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही थी। जिससे जाॅब मिल जाएगी। मुझसे 10 हजार रुपए लेने के बाद न रजिस्ट्रेशन किया और न ही जॉब मिल सकी।

कर्ज लेकर 10 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिए थे, लेकिन अब संबंधित लोगों द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। जिससे पीड़ित महिला ने जतारा थाने में आवेदन देकर शिकायत की है। महिला का कहना है कि पति चाट का ठेला लगाता है। रुपए उधार लेकर जॉब के लिए दिए थे। अब वापस नहीं दिए जा रहे हैं।

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