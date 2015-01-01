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शिक्षा विभाग:10वीं और 12वीं के कक्षाएं आज से, नहीं आया सिलेबस

टीकमगढ़3 घंटे पहले
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माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए शुक्रवार 18 दिसंबर से नियमित विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन कक्षा 12वीं का सिलेबस अब तक बोर्ड तैयार नहीं कर पाया है।

ऐसे में शिक्षकों के साथ छात्र असमंजस में हैं कि वे परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें और कराएं। यहां बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते 15 मार्च से सभी विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई। करीब 9 महीने बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन कक्षाओं के लिए नियमित विद्यालय खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इसमें कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन भी करना होगा।

अहम बात यह है कि जब शिक्षण सत्र (2020-21) खत्म होने में मात्र साढ़े तीन महीने का समय बचा है तब प्रशासन ने परीक्षा परिणाम की चिंता करते हुए विद्यालयों को नियमित कक्षाएं लगाने की अनुमति तो प्रदान कर दी।

अब तक कक्षा 12वीं का सिलेबस स्कूल शिक्षा अब तक तैयार नहीं कर पाया है, जिससे छात्र अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले 10वीं के सिलेबस का ब्लू-प्रिंट ज़रूर बोर्ड ने जारी कर दिया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह के आदेश के मुताबिक स्कूल प्रबंधन छात्रों को इस प्रकार से बुलाएंगे कि कक्षा में अधिक भीड़ न हो। वहीं छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता से सहमति पत्र लेना होगा। हालांकि उनके द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।

टीकमगढ़ जिले में 91 हाईस्कूल और 59 हायर सेकंडरी में 23 हजार से अधिक बच्चे अध्ययनरत

एडीपीसी हरीश अवस्थी ने बताया कि टीकमगढ़ जिले के 91 हाईस्कूलों में 15 हजार 691 बच्चे हैं। वहीं 59 हायर सेकंडरी स्कूल में 7 हजार 720 बच्चे अध्ययनरत हैं।

जिले के अधिकांश हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में वर्ग के शिक्षकों की कमी है। जिन्हें पूरा करने के लिए जिले में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शहर के कन्या उमावि स्कूल में इस समय करीब 1350 छात्राएं अध्ययनरत हैं। यहां आने वाली छात्राओं को सैनिटाइज करने के लिए स्कूल की प्राचार्य अरूणा नुना ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं।

साथ ही छात्राओं की सोशल डिस्टेंस में बैठाने के लिए व्यवस्था की गई है। अवस्थी ने बताया कि हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि कोविड गाइड का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल में प्रवेश दें। साथ ही सोशल डिस्टेंस और मास्क पर विशेष ध्यान दें।

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