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लकड़बग्गे का आतंक:लकड़बग्घा के हमले से 3 घायल, गंभीर हालत में बुजुर्ग को झांसी रैफर किया

टीकमगढ़4 घंटे पहले
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जिले के पलेरा के ग्राम आलोपा गांव में लकड़बग्गा के हमले से खेत पर तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लकड़बग्गा ने हमला करके तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं एक बुजुर्ग की हालत गंभीर होने झांसी रैफर किया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि देशराज राजपूत उम्र 60 वर्ष, मनीराम राजपूत उम्र 50 वर्ष, चंद्रपाल पाल उम्र 45 वर्ष निवासी आलोपा को लकड़बग्घा ने नहाते समय हमला कर दिया था। जिससे यह तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें गांव के लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बुजुर्ग की हालत गंभीर होने पर झांसी रैफर कर दिया।

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