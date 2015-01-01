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कार्रवाई:रीफिलिंग करते मिलने पर 30 सिलेंडर और दो रीफिलर जब्त

निवाड़ीएक घंटा पहले
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  • खाद्य विभाग ने 5 मिष्ठान दुकानों से लिए सैंपल
  • शहर के अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण कर की गई कार्रवाई

जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को राजस्व, खाद्य सुरक्षा एवं पुलिस की टीम द्वारा ओरछा शहर में अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण कार्यवाही करते हुए मावा एवं दूध से निर्मित मिठाइयों के नमूने जांच कराने लिए गए।

अधिकारियों ने जिले के उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित मिठाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर की विभिन्न मिष्ठान दुकानों का औचक निरीक्षण किया। दुकानों में मिठाई के सैंपल लिए गए तथा सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया। इस दौरान दुकानों में उपयोग किए जा रहे 30 घरेलू गैस सिलेंडर तथा 2 रीफिलर जब्त की किए गए।

इस दौरान राजस्व, खाद्य सुरक्षा एवं पुलिस द्वारा ओरछा में संयुक्त कार्रवाई की गई। जिसमें सोनू राज गैस सर्विस सेंटर से अवैध रूप से संग्रहीत तथा बड़े घरेलू गैस सिलिंडर से छोटे गैस सिलेंडर में रीफिलिंग करते पाए जाने पर 30 गैस सिलिंडर सहित 2 रीफिलर जब्त किए। साथ ही रामराजा मिष्ठान, श्रीराधे मिष्ठान, पंडितजी मिष्ठान, यादव मिष्ठान एवं भोला मिष्ठान से बर्फी, पेड़ा एवं कलाकंद के सैंपल लिए गए। जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है।

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