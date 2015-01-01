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  • 37 Lakh Rupees Gaushala To Be Built In Srinagar Village, Gaushala Construction And Pasture Development Center Under MNREGA Near Malayana Temple

गौशाला का निर्माण:श्रीनगर गांव में 37 लाख रुपए से बनेगी गौशाला, मलयाना मंदिर के समीप मनरेगा के तहत गौशाला निर्माण व चारागाह विकास केन्द्र का भूमि पूजन

टीकमगढ़4 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत श्रीनगर कसा की तलैया इमलयाना मंदिर के समीप मनरेगा के तहत गौशाला निर्माण व चारागाह विकास केन्द्र के लिए भूमि पूजन किया गया।

श्रीनगर कसा की तलैया इमलयाना मंदिर के पास विधायक राकेश गिरि गोस्वामी, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, जिला पंचायत सीईओ मालवीय, एसडीएम सौरभ मिश्रा, चन्द्रसेन सिंह प्रभारी जनपद सीईओ सहित उपस्थित अतिथियों ने गौशाला निर्माण व चारागाह केन्द्र निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।

यह निर्माण कार्य जनपद पंचायत टीकमगढ़ मनरेगा के तहत 37 लाख 85 हजार रुपए की राशि से गौशाला निर्माण व 14 लाख 90 हजार की लागत राशि से चारागाह विकास निर्माण कार्य किया जाएगा। जिसका भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक राकेश गिरि गोस्वामी ने संबोधित करते हुए कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता है कि हर गांव पंचायत में विकास कार्य हो। शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव तक पहुंचे। इसके लिए हम प्रयासरत है।

इस अवसर पर प्रवीण नामदेव, डीके शर्मा सहायक यंत्री, सरपंच मुकेश लोधी, जितेन्द्र तिवारी उपयंत्री, नंदकिशोर दीक्षित, चन्द्र प्रकाश गिरि, हरि प्रसाद गिरि, लक्ष्मन लोधी, सुदर्शन लोधी, मुन्ना मिश्रा, संतोष गिरि, रामपाल अहिरवार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

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