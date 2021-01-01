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तिरंगा यात्रा:अभाविप ने निकाला 500 फीट लंबा तिरंगा

टीकमगढ़5 घंटे पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। जिसमें 500 फिट तिरंगे को हाथों में लेकर निकले। सैकड़ों युवक-युवति देश भक्ति में रंगे रहे। परिषद के प्रदेश सहमंत्री संकल्प जैन ने बताया पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। छात्र-छात्राएं भी शामिल हुई। यात्रा नजरबाग प्रागंण से प्रारंभ की गई। जो सेल सागर चौराहा, मिश्रा चौराहा, लुकमान चौराहा, जवाहर चौराहा, कटरा बाजार से होते हुए गांधी चौराहे पर भारत माता की आरती के बाद समापन किया गया। यात्रा के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। युवा देश भक्ति के गीतों पर झूमते रहे। इस अवसर पर आशय वर्मा, कृष्णकांत वैष्णव, अजय सिंह गौर, ऋषि अवस्थी, स्वीटी अरजरिया, बृजेंद्र यादव, प्रिंस द्विवेदी, पीयूष शर्मा, राजा चौधरी, केतन अग्रवाल, यशस्वी सक्सेना शामिल थे।

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