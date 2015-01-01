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  • At 9 O'clock In The Street, She Broke The Fast By Drinking Bottle Water From Her Husband And Then Went On Duty, IPS Shared The Story With Her Husband

एसपी का करवा चौथ:रात 9 बजे सड़क पर पति से बोतल का पानी पीकर तोड़ा व्रत और फिर ड्यूटी पर चली गईं ,आईपीएस पति से शेयर किया वाक्या

टीकमगढ़2 घंटे पहले
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करवा चौथ के दिन मेरा जन्मदिन भी था, बड़े दिनों के बाद मुश्किल से छुट्टी लेकर पुलिसिया शोर से दूर अपनी भार्या(पत्नी)को समय देने आया था, लेकिन नियति कहां किसी की सुनती है, बुधवार सुबह-सुबह सूचना लगी कि 4 साल का मासूम पृथ्वीपुर तहसील के एक गांव में 200 फीट गहरे बोरवेल में नीचे चला गया। फिर क्या था श्रीमती जी तत्काल वर्दी पहन बिना कुछ सोचे मासूम को बचाने के लिए चली गईं। सेना बुलाई गई, आपदा राहत बल भी आ गया, पर कप्तान साहिबा लगातार लगी रहीं।

अब भी पिछले 32 घंटों से बचाव कार्य जारी है, हम सब उस मासूम के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच याद ही नहीं रहा कि पत्नी (निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह) ने करवा चौथ का व्रत रखा है, कई बार कहा कि व्रत मत करो, पर मेरी एक ना सुनी। जब याद आया तो रात के 9 बजने को थे आनन फानन में पेट्रोल पंप व सड़क किनारे उनका व्रत चांद दिखा कर बोतल से पानी पिला कर खुलवाया। मिन्नतें कर कुछ खाना खिलाया और वो फिर लग गईं अपने काम में।

शायद ही किसी संस्कृति में ऐसा देखने को मिलता है कि एक स्त्री इतने कठोर नियमों का पालन करती हो, लेकिन नारी यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। किस्सा छोटा सा है पर बात बहुत बड़ी है। मैं उन सभी नारियों को कोटि कोटि नमन करता हूं जो अपने कर्तव्य के प्रति कृत संकल्प हैं। बचाव कार्य अभी जारी है, उस मासूम के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें।
- आईपीएस नागेंद्र सिंह की कलम से...

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