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मसूर प्रदर्शन क्रियान्वित:उत्पादन बढ़ाने मसूर की उन्नत किस्म प्रदर्शित, कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया प्रदर्शन का आयोजन

टीकमगढ़3 घंटे पहले
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कृषि विज्ञान केंद्र में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये मसूर की उन्नत किस्मों का प्रदर्शन किया गया। किसानों के खेतों पर डाॅ. बीएस किरार के मार्गदर्शन में डाॅ. यूएस धाकड एवं डा. एसके सिंह द्वारा प्रदर्शन क्रियान्वित किए जा रहे है।

मसूर की खेती असिंचित एवं सिंचित दोनों अवस्था में की जाती है। मसूर की खेती भारी एवं काली मिटटी में अच्छा उत्पादन देती है। मसूर की बुबाई का 15 नवम्बर तक उपयुक्त समय है और बीज 16 किग्रा. प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। इसकी बुबाई कतार में 30 सेमी की दूरी पर करें और बुबाई के समय यूरिया 15 किग्रा, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किग्रा एवं म्यूरेट आॅफ पोटास 10 किग्रा प्रति एकड़ देना चाहिए।

बीज को फफूंदनाषक दवा कार्बोक्सीन थायरम 2 ग्राम या ट्राईकोडर्मा विरडी 10 मिली प्रति किग्रा बीज की दर से उपचार कर बुवाई करें। जिससे मसूर में उकठा एवं गेरुआ रोग नहीं आएंगा। मसूर की फसल में एक हल्की सिंचाई 40 दिन की फसल होने पर करना चाहिए।

मसूर की फसल में माहू कीट का प्रकोप होने की संभावना रहती है। यदि माहू कीट फसल में दिखाई देता है तो उसके नियंत्रण इमिडा क्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल 100 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। प्रशिक्षण में डा. आरके प्रजापति एवं जयपाल छिगरा ने भी दलहन उत्पादन पर तकनीकी जानकारी दी।

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