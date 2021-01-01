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निवाड़ी विधायक ने सीएम से मुलाकात की:सीएम से विधायक ने मांगा विकास के लिए बजट

निवाड़ी2 घंटे पहले
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आगामी दिनों में पेश होने वाले बजट में निवाड़ी जिले में विकास के लिए प्रावधान हो सके, इसके लिए निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर जिले के बारे में चर्चा की है। विधायक जैन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते एक वर्ष बीतने वाला है। जिसमें विकास के कार्य शून्य रहे।

निवाड़ी जिले के गठन के बाद अब उसके विकास की आवश्यकता है। सभी विभागों के कार्यालयों एवं आवासीय भवनों के निर्माण की बहुत अधिक जरूरत है। जिले के विकास एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना, कार्यालयों की स्थापना, अधिकारियों की पद स्थापना के साथ कार्य की संभावना है। उक्त कार्यों के लिए आगामी बजट में जिले के विकास के लिए प्रावधान किया जाए।

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