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90 साल पहले महाराज के लगाए पेड़ों का संरक्षण होगा:ढोंगा मैदान में ताड़ के पेड़ के बीच सैर-सपाटे के लिए नया ट्रैक

टीकमगढ़2 घंटे पहले
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नगर के ढोंगा परिसर में 1930 के राजशाही जमाने से लगे ताड़ के पेड़ अपनी विशेष पहचान रखते हैं। यहां की सुंदरता देखते ही बनती है। कुछ समय पहले यह पेड़ धीरे-धीरे गिरने लगे थे। यहां की पहचान बनाए रखने के लिए नए ताड़ पेड़ों को लगाया गया। साथ ही क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक राकेश गिरि ने पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र लिखकर सौंदर्यींकरण करने की बात कही। अब करीब 2.5 करोड़ की लागत से ढोंगा मैदान के चारों तरफ सीसी रोड, डिवाइडर और ताड़ के वृक्षों को संरक्षित करने के लिए ट्री-गार्ड भी लगाए जाना है। विधायक गिरि ने बताया कि मैदान के चारों तरफ लोगों के घूमने फिरने और रनिंग करने के लिए ट्रैक भी बनाया जा रहा है।

रनिंग करने के लिए ट्रैक बनाया

  • 1000 पौधे महाराजा ने तमिलनाडु से मंगा कर लगवाए थे और पौधरोपण हुआ था
  • 500 पेड़ मैदान के चारों तरफ लगे हैं जो लोगों को स्वच्छ वायु देते है
  • 100 पौधे नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी ने रोपे थे पौधे, अब उनका संरक्षण किया
  • 2.50 करोड़ रुपए की लागत से ढोंगा मैदान को संरक्षित किया जाएगा

पेड़ राजमहल दरवाजे से स्टेडियम तक लगाए गए
स्थानीय लोगों के अनुसार 1930 के आसपास महाराजा प्रताप सिंह जूदेव ने करीब एक हजार ताड़ के पेड़ लगाए थे। ये पेड़ राजमहल दरवाजे से स्टेडियम तक लगाए गए थे। इतिहासकारों के मुताबिक राजा प्रताप सिंह उस समय तमिलनाडु के सैर करने गए थे, तभी उन्होंने वहां ये पेड़ लगे देखे थे।

अब यह स्टेडियम माता बेटी बाई के नाम से जाना जाता है
इन पेड़ों के सौंदर्यीकरण से वे इतने प्रभावित हुए कि करीब एक हजार पेड़ टीकमगढ़ मंगा लिए थे। राजा का पेड़ों से बेहद लगाव था। हालांकि ढोंगा स्टेडियम को अब माता बेटी बाई स्टेडियम के नाम से जाना जाता है।

यह प्रदेश के बड़े स्टेडियमों में शुमार है। यह करीब करीब 52 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। उस समय राजा ने स्टेडियम की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से ताड़ के पेड़ लगाए थे। यहां उस समय महाराजा घुड़सवारी करने आते थे।

52 एकड़ क्षेत्र में फैले मैदान का सौंदर्यीकरण किया गया।

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