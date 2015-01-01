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सौगात:निवाड़ी: उद्योग विभाग के 14 पद स्वीकृत, दो दिन बनेंगे लाइसेंस

निवाड़ी3 घंटे पहले
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विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के बाद प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में स्थाई सरकार बनते ही अब नवगठित निवाड़ी को संवारने का काम शुरू हो गया है। विधायक अनिल जैन ने पिछले दिनों सीएम से मिलकर निवाड़ी जिले के विकास को लेकर चर्चा की थी। जिसके चलते गुरुवार को निवाड़ी जिले को दो सौगातें मिलीं।

अब जिला मुख्यालय निवाड़ी पर हफ्ते में दो दिन हर गुरुवार एवं शुक्रवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भवन में परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जानें की व्यवस्था की गई है। इसके साथ-साथ उद्योग विभाग के 14 पद स्वीकृत हुए हैं।

जिसमें उद्योग विभाग के महाप्रबंधक 2, प्रबंधक 2, दो इंस्पेक्टर एवं अन्य पद स्वीकृत हुए हैं। गुरुवार को जिले में अस्थाई जिला परिवहन कैंप का शुभारंभ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की बिल्डिंग में किया गया। जिसमें जिला परिवहन अधिकारी निर्मल कुमरावत ने बताया कि अब तक परिवहन विभाग द्वारा जिला निवाड़ी के शासकीय कालेज में अस्थाई कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। जिसमें निवाड़ी जिले के लर्निंग लाइसेंस के फोटो एवं लाइसेंस टेस्ट किया जाएगा। यह कैंप जिले में प्रति सप्ताह गुरुवार एवं शुक्रवार को सुबह 10.30 से 5.30 तक लगाया जाएगा।

पहले दिन कैंप में 15 लोगों के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए एवं 40 लोगों द्वारा लाइसेंस के बारे में जानकारी ली गई। कुमरावत ने बताया स्टाफ एवं संसाधन मिलने पर परिवहन विभाग के अन्य कार्य भी किए जाएंगे। कैंप में जिला परिवहन अधिकारी निर्मल कुमरावत, अशोक कुमार श्रीवास्तव, श्रीकांत तिवारी, पवन जैन, जमुना प्रसाद अहिरवार उपस्थित थे।

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