पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निजीकरण:निजीकरण का विरोध, बिजली कर्मचारियों ने दिया धरना

टीकमगढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

केंद्र शासन विद्युत क्षेत्र में वितरण कंपनियों के घाटे एवं उपभोक्ताओं को सुविधाओं के नाम पर औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का निजीकरण की योजना है। जिसके विरोध में विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग रखी कि प्रस्तावित विद्युत सुधार बिल 2020 एवं एमबीडी को तुरंत वापस लिया जाए। प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण कंपनियों के निजीकरण को वापस लिया जाए। देश में प्राइवेट लाइसेंसी एवं फ्रेंचायइजी सामन की जाए। नई पेंशन योजना को समान कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। इसके साथ कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान सहायक अभियंता कपिल माथुर, विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियंता ओपी अग्रवाल, आरके दुबे, अजय प्रजापति, देवेंद्र पटेल, गिरीश नापित, एके भार्गव, सुखसिंह सिसोदिया, डीएन मिश्रा, पीके श्रीवास्तव, नंदलाल वर्मा, कपिल खरे, तेजपाल तोमर शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser