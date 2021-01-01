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मारपीट:पुलिस ने 24 घंटे में हत्या के आरोपी को पकड़ा

टीकमगढ़5 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के ग्राम पचेर में रात 8 बजे ग्राम पचेर निवासी कल्लू अहिरवार की ध्रुव अहिरवार, मातादीन अहिरवार, अरविंद अहिरवार के द्वारा लाठियों से मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं मृतक के भाई बाबूलाल अहिरवार भूरा पहलवान व बहू शांति बाई अहिरवार को भी चोटें पहुंचाई थीं। जिसकी पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट थाना कुड़ीला में की थी। जिस पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 37/21 धारा 302, 294 ,323 ,506, 34 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया था। मारपीट के बाद तीनों आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए थे। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देश पर एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश तेज की गई। पुलिस ने आरोपी मातादीन पिता बंशी अहिरवार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम को बुधवार को उसके भानवा हार पर दबिश दे कर गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियारों को पुलिस ने जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक नीतू सिंह धाकड़, उप निरीक्षक मनोज त्रिवेदी, आरक्षक विजय, अमर, दीपक, रामकेश और लक्ष्मण शामिल थे।

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