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कार्रवाई:दो युवकों के पास से पुलिस ने दो कट्‌टे किए जब्त

टीकमगढ़2 घंटे पहले
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कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास दो युवकों के दो देशी कट्‌टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें एक युवक विदिशा का रहने वाला है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि पूर्व में फेसबुक पर आरोपी राहुल रैकवार द्वारा देशी कट्‌टे के साथ फोटो डाली गई थी।

जिसको 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आरोपी प्रकाश उर्फ छोटू झा निवासी पुरानी टेहरी को अवैध कट््टा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध कट्‌टा कारतूस लेकर वारदात करने की नियत से रेलवे स्टेशन के पास घूम रहे है। जिसके लिए तत्काल ही टीम गठित करके रेलवे स्टेशन के पास भेजा।

जिस पर इकरार खान निवासी बीड़ी कॉलाेनी व बृजेश अहिरवार निवासी गल्ला मंडी के पास शिक्षक कॉलोनी विदिशा के पास से 315 बोर देशी दो कट्‌टे जिंदा कारतूस पाए गए। साथ ही एक बाइक को जब्त किया गया। आरोपियों पर कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया।

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