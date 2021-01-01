पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:जनता ने भरोसा जताकर विधायक बनाया, उस विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा:गिरी

टीकमगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पातरखेरा के श्यामपुरा गांव में सामुदायिक भवन का विधायक ने किया भूमि पूजन

भाजपा की सरकार आम आदमी और गरीबों की सरकार है, आपने ने जो भाजपा पर विश्वास जताकर मुझे विधायक बनाया है। उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। यह बात विधायक राकेश गिरी में पातरखेरा के श्यामपुरा गांव में सामुदायिक भवन के भूमि पूजन के दौरान कही। श्यामपुरा में ग्रामीणों ने विधायक का लड्डुओं से तुला दान किया। यहां विधायक ने शिव मंदिर के पास दो लाख की लागत के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया।

ग्रामीणों की मांग पर उन्होंंने विधायक निधि में से मंदिर की कुआं पर मुंडेर के लिए एक लाख और गांव के हनुमान मंदिर के पास दो लाख की राशि सामुदायिक भवन बनाए जाने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि यह चुनाव जनता के द्वारा लड़ा गया। आपने जो विश्वास जताया उस विश्वास को मैं हमेशा कायम रखूंगा। गांव में जल्दी गौशाला भी खुल खुलेगी, बस जमीन का विवाद नहीं हो। इसके अलावा नल जल योजना स्वीकृत हो गई है, जल्दी ही घर घर पानी भी पहुंचने लगेगा।

कांग्रेस ने भाजपा की योजनाएं बंद की
विधायक ने कांग्रेस पर निशाना सांधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी। किसानों की कर्जा 10 दिन तो क्या 10 महीने में भी माफ नहीं नहीं कर पाए। उड़द फसल का भी कोई मुआवजा नहीं मिला। कांग्रेस ने 15 महीने में केवल भाजपा सरकार की योजनाएं बंद की और खजाने का रोना रोते रहे। कमलनाथ सरकारी खजाने को 15 महीने में ही कंगाल कर गए।

लोकार्पण किए गए निर्माण कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत कराए
सापौन गांव में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरि गोस्वामी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरि सहित उपस्थित अतिथियों ने योजनाओं के तहत हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पण किए गए निर्माण मनरेगा योजनान्तर्गत कराए गए हैं। जिनमें चैक डेम 14 लाख 48 हजार, सुदूर सड़क रिताखेरा से आंगनवाड़ी प्राथमिक शाला तक 14 लाख 93 हजार, खेल मैदान एवं प्रधानमंत्री ग्राम सेवा केन्द्र का भूमि पूजन विधायक गिरि ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गिरि ने कहा कि भाजपा की सरकार किसानों व गरीबों की सरकार है। भाजपा शासन द्वारा किसानों व गरीबों के हितार्थ के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिससे किसान व गरीब परिवार लाभांवित हो रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser